Dopo settimane di tensioni e polemiche, il calcio torna protagonista al Marassi, dove Sampdoria e Salernitana si sfidano nel cruciale playout di Serie B. Emozioni, infortuni e l’assistenza del VAR hanno scandito un match ricco di colpi di scena, culminato con una vittoria importante per i padroni di casa. La battaglia per la salvezza si infiamma: ecco cosa è successo nella cronaca di questa emozionante giornata di calcio.

Dopo le lunghe vicissitudini giuridiche, blucerchiati e campani si giocano la permanenza in cadetteria AGGIORNAMENTO Ore 22.30 – Dopo le tante polemiche si è finalmente giocato il primo round della sfida playout di Serie B tra la Sampdoria e la Salernitana. Al Marassi di Genova a vincere sono stati i padroni di casa per 2 a 0, con un gol per tempo: a sbloccare il match è stato Meulensteen, poi ha raddoppiato Curto. Nel finale, nel corso del recupero, espulsi Borini e Stojanovic. DIRETTA Playout Serie B, Sampdoria-Salernitana: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Nel giorno d’inizio del Mondiale per Club, in Italia si gioca una delle partite più importanti e più discusse della stagione: Sampdoria-Salernitana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Espulsioni, infortuni e VAR: la cronaca di Sampdoria-Salernitana 2-0

Play out Serie B, Sampdoria-Salernitana 2-0 - 0) nella partita di andata dei play out della Serie B, giocata a Marassi Reti di Meulensteen al 39' pt e Curto al 41' st. Riporta ansa.it