Esercizi di riscaldamento validi per ogni sport | i migliori 4 consigliati dal trainer

Lo sapevi che un riscaldamento efficace può fare la differenza tra una prestazione vincente e un infortunio? Spesso sottovalutato, il riscaldamento prepara il corpo e la mente all’attività sportiva, migliorando le performance. Ecco i 4 consigli d’oro del trainer, universali e adattabili a ogni disciplina, per iniziare al meglio e dare il massimo. Scopriamoli insieme!

Spesso lo si evita, ma il riscaldamento è importante per potenziare le prestazioni atletiche e ridurre il rischio di infortuni. Scopriamo cosa consiglia il trainer.

Esercizi Riscaldamento Livello Principiante - Il riscaldamento muscolare è molto importante in quanto consente al corpo di prepararsi ad affrontare l'allenamento nelle migliori condizioni possibili. Riporta my-personaltrainer.it