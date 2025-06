Escrementi di topo infestanti e sporco pregresso | chiuso ristorante etnico a Collesalvetti

Un ristorante etnico di Collesalvetti, scenario di condizioni igieniche allarmanti con escrementi di topo e sporco pregresso, ha visto le proprie porte chiuse temporaneamente dopo un intervento dei Carabinieri del NAS di Livorno. La scoperta di infestanti vivi e morti evidenzia l’urgenza di interventi drastici per garantire sicurezza e salubrità . È fondamentale che tali situazioni non vengano sottovalutate, affinché la tutela dei clienti e la reputazione dell’esercizio siano preservate.

Infestanti vivi e morti, sporco pregresso ed escrementi di topo sul pavimento. Sono le precarie condizioni igieniche in cui versavano i locali di un ristorante etnico a Collesalvetti che, dopo un controllo dei carabinieri del Nas di Livorno, nei giorni scorsi è stato temporaneamente chiuso dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Escrementi di topo, infestanti e sporco pregresso: chiuso ristorante etnico a Collesalvetti

In questa notizia si parla di: escrementi - topo - infestanti - sporco

Escrementi di topo, infestanti e sporco pregresso: chiuso ristorante etnico a Collesalvetti; Escrementi di topo e infestanti, ristorante chiuso; Chiuso un ristorante di Aci Trezza: i carabinieri trovano blatte, sporcizia ed escrementi di topi.

Escrementi di topo in cucina, chiuso un ristorante - COLLESALVETTI: In cucina e nel magazzino ritrovati anche insetti e sporco pregresso: attività sospesa e titolare multato per 3mila euro dai Carabinieri del Nas ... Lo riporta toscanamedianews.it