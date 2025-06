Escherichia coli nell' acqua | la mappa delle spiagge pericolose vicino a Monza

Con l’arrivo della bella stagione, la voglia di mare e relax si fa irresistibile, ma è fondamentale scegliere con attenzione dove tuffarsi. L’Ats Brianza ha stilato la mappa delle spiagge vicino a Monza, evidenziando i luoghi a rischio di contaminazione da Escherichia coli nell’acqua. Prima di immergerti, informati sulle aree sicure per goderti il sole e il mare in totale tranquillità, perché la sicurezza viene prima di tutto.

