Esce per un'escursione nei boschi di Crandola Valsassina ma non rientra | 33enne trovato morto

Un'escursione tra i suggestivi boschi di Crandola Valsassina si è trasformata in una tragica scoperta. Un uomo di soli 33 anni, uscito per un’escursione e svanito nel nulla, è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 15 giugno. La sua scomparsa ha suscitato sgomento e domande sulla sicurezza delle avventure all’aria aperta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un 33enne è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola Valsassina (Lecco) nel pomeriggio del 15 giugno. Il giovane era uscito per un'escursione e non aveva fatto rientro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mandello del Lario, precipita per 10 metri durante una escursione nei boschi: gravissimo 78enne - Un escursionista di 78 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitado per dieci metri mentre percorreva un sentiero nei boschi di Mandello del Lario.

