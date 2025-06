Esce il 25 luglio Elton John – Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper una delle sue performance più celebri

Preparati a rivivere un capitolo iconico della musica: il 25 luglio, l’album live di Elton John dal Rainbow Theatre, accompagnato da Ray Cooper, sarà finalmente disponibile in CD e digitale, dopo aver conquistato i collezionisti in edizione limitata. Questa ristampa, curata personalmente da Elton, promette di regalare emozioni autentiche a tutti gli appassionati. Un’occasione imperdibile per ascoltare e riscoprire uno dei momenti più memorabili della sua carriera.

LONDRA – “Elton John – Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper”, una delle performance più celebri di Elton, esce il 25 luglio. L’album dal vivo è stato precedentemente pubblicato in edizione limitata in vinile per il Record Store Day dello scorso aprile. Dal 25 luglio sarà disponibile per la prima volta anche in cd e in digitale, insieme ad una ristampa del vinile. La tracklist originale è stata curata personalmente da Elton e per questa nuova edizione in cd e digitale sono state aggiunte note bio-discografiche e la bonus track “Goodbye”. Nel maggio del 1977 Elton John salì sul palco del Rainbow Theatre di Londra accompagnato unicamente dal percussionista Ray Cooper per una serie di sei concerti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Esce il 25 luglio “Elton John – Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper”, una delle sue performance più celebri

