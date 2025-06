Esce di casa a Bresso e non rientra | 34enne ritrovato sulla panchina di un parco due giorni dopo

Una misteriosa scomparsa ha scosso Bresso: un giovane di 34 anni, sparito senza lasciare tracce, è stato ritrovato due giorni dopo su una panchina di un parco. La sua vicenda ha suscitato preoccupazione e speranza tra amici e familiari, che avevano lanciato un appello disperato. Ora, la domanda che tutti si pongono è: cosa ha portato il ragazzo a questa uscita improvvisa? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda intrigante.

La famiglia di un 34enne aveva lanciato un appello lo scorso 13 giugno dicendo che era uscito di casa a Bresso (Milano) senza rientrare per la notte. Il giovane è stato ritrovato in buone condizioni la mattina del 15 giugno su una panchina di un parco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

