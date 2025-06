Eroe A 16 Anni | Si Tuffa Per Salvare Due Sconosciuti Ma Non Riemerge Più!

In un giorno qualunque a Lido Estensi, un giovane di soli 16 anni si è trasformato in eroe, rischiando tutto per salvare due sconosciuti in pericolo. Quel tuffo improvviso nel mare proibito ha scritto una pagina drammatica e commovente della nostra storia recente. Ma cosa spinge un ragazzo così giovane a compiere un gesto così straordinario? Scopriamo insieme il suo coraggio e il tragico epilogo di quella giornata.

Un gesto eroico in un luogo proibito, un ragazzo coraggioso e un finale tragico che lascia senza fiato. Scopri cosa è successo quel giorno. Cosa spinge un ragazzo di soli 16 anni a tuffarsi in mare per salvare due sconosciuti, rischiando tutto? A Lido Estensi, sulla costa adriatica, un giovane eroe ha perso la vita mentre tentava un gesto di puro coraggio. Aymane era su un pedalò con tre amici, quando ha notato una coppia in balia della corrente nel canale Logonovo. La zona era vietata alla balneazione, ma questo non lo ha fermato. Si è lanciato in acqua senza esitare, riuscendo a portarli in salvo.

