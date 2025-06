Erin Moriarty | La stella di The Boys soffre della malattia di Graves

Erin Moriarty, la talentuosa attrice di The Boys, ha condiviso una notizia personale che ha colpito il cuore dei fan: è affetta dalla malattia di Graves, una condizione autoimmune complessa e spesso misteriosa. Con coraggio e sincerità, Erin ha spiegato come questa diagnosi influenzi la sua vita, sottolineando la natura unica di ogni esperienza. La sua apertura rappresenta un messaggio di speranza e resilienza, ricordandoci che non siamo soli nel combattere le sfide della vita.

All’attrice Erin Moriarty, tra le stelle del cast della fortunata serie The Boys, è stata diagnosticata la malattia di Graves. Nella giornata di venerdì l’attrice è intervenuta sul proprio account Instagram svelando al mondo di essere affetta dalla malattia di Graves: “ Le malattie autoimmuni si manifestano in modo diverso in ogni personain ogni corpo “. Ha scritto Erin. “ La tua esperienza sarà diversa dalla mia. La mia esperienza sarà diversa dalla tua. Forse molto, forse solo in piccola parte. “ La giovanissima attrice ha poi continuato rivelando di aver attribuito erroneamente i primi disturbi allo stress da lavoro: “ Una cosa posso dire: se non avessi attribuito tutto allo stress e alla stanchezza, me ne sarei accorta prima. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Erin Moriarty | La stella di The Boys soffre della malattia di Graves

