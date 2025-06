Erdogan a Trump urgente evitare estensione conflitto

In un delicato momento di tensione internazionale, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato il collega americano Donald Trump, sollecitando un intervento immediato per prevenire un’escalation del conflitto tra Israele e Iran. Un appello che mette in evidenza l’urgenza di trovare soluzioni diplomatiche in un contesto globale complesso e fragile. La comunità internazionale deve ora agire prontamente per evitare conseguenze catastrofiche.

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha parlato al telefono con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esortando ad una "azione urgente" per evitare un allargamento e una "pericolosa escalation" del conflitto Israele-Iran. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erdogan a Trump, urgente evitare estensione conflitto

