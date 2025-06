Epitaffio Mastella e Parente | Stasera ridiamo un monumento di grande valore storico e simbolico

Così inizia una serata dedicata alla memoria e alla cultura, un’occasione unica per riscoprire un simbolo che ha segnato la storia della nostra terra. L’epitaffio Mastella e Parente, monumento di grande valore storico e simbolico, sarà protagonista di un evento speciale, valorizzando un patrimonio che merita di essere conosciuto e apprezzato ancora di più. Un passo importante verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Stasera ridiamo alla Città e alla provincia di Benevento un monumento straordinario e che ora conoscerà una valorizzazione inedita: il Monumento Epitaffio segnava il confine tra Regno di Napoli e Stato pontificio. Valorizziamo così un sito che si trova proprio lungo la Via Appia, prossima al riconoscimento come sito Unesco. Storia, identità e turismo così possono fondersi in un altro pregevole intervento”, così in una nota congiunta il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il sindaco di Apollosa Danilo Parente, in vista del l’inaugurazione stasera, alle 20.30, del restauro conservativo del monumento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it