Episodio inaccettabile Massari convoca il summit sull’ordine e la sicurezza

Il recente susseguirsi di episodi inaccettabili a Piazza Fontanesi ha acceso i riflettori sulla sicurezza locale. Dopo due eventi simili in poche settimane, il sindaco Marco Massari ha deciso di convocare il Cosp, il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, per analizzare la situazione e individuare misure concrete. La cittadinanza si aspetta azioni decisive: è ora di mettere al primo posto la tutela di tutti.

Dopo due episodi identici a un paio di settimane l'uno dall'altro, la pazienza sta raggiungendo il limite: "È stata concordata la convocazione del Cosp (Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica), sede istituzionale di analisi e di individuazione delle idonee misure da prendere". A comunicarlo, ieri pomeriggio in una nota, è stato il sindaco Marco Massari subito dopo l'incontro con i ristoratori di piazza Fontanesi. Il primo cittadino ha incontrato i titolari di alcuni dei locali proprio in piazza, dove venerdì sera dei ragazzi hanno scatenato il panico. Quanto accaduto "non è accettabile". "L'idea che qualcuno pensi di poter fare quello che vuole in uno spazio pubblico molto frequentato non può semplicemente essere definito una bravata: lanciare botti e petardi in una piazza affollata è un gesto da irresponsabili – dice Massari –.

