Enrico Chieffi, il grande nome della vela italiana, si conferma ancora una volta il re della classe Star. Con la vittoria ottenuta a Marina di Carrara insieme a Claudio Valerio Parboni, ha conquistato il suo quinto titolo italiano, dimostrando talento, esperienza e passione. Un trionfo che aggiunge un’altra prestigiosa tacca al suo ricco palmarès, rafforzando il suo ruolo di icona nel mondo della vela. La scena è pronta per nuove imprese di questo straordinario campione.

Ancora un successo per Enrico Chieffi, il fuoriclasse carrarese che con Claudio Valerio Parboni a prua, per la quinta volta consecutiva ha vinto il campionato italiano della classe Star che si è svolto nelle acqua antistanti Marina di Carrara, ospitato dal Club Nautico. L’olimpionico di Los Angeles e Atlanta, tattico del Moro di Venezia all’America’s Cup 1992, già campione del mondo classe Star (Rio de Janeiro 1996) e campione europeo (Spalato 2021), ha aggiunto un nuovo titolo alla sua luminosa carriera. L’equipaggio Chieffi-Parboni, della Società Velica Viareggina, con 23 punti (parziali: 5;2;4;8;4) si è classificato davanti alla coppia Poggi-Mugnaini che ha chiuso a 35 punti (parziali: 1;4;12;6;12), alla coppia viareggina Viti-Cattaneo che ha concluso con 53 punti (parziali: 14;8;10;10;11), seguiti dalle coppie Massacesi-Bellini e Muracchioli-Corsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Enrico Chieffi trionfa al campionato italiano classe Star a Marina di Carrara

