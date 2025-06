Enorme frana in Italia crolla la montagna | cos’è successo VIDEO

Una spettacolare e impressionante frana ha scosso l’Italia nel pomeriggio di ieri, trasformando in un attimo il paesaggio montano e suscitando grande preoccupazione tra residenti e autorità. I video, diventati virali, testimoniano la potenza devastante di questo evento naturale, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e maestosa. La scena lascia senza fiato, sottolineando l’importanza di monitorare e proteggere le aree a rischio.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 giugno 2025, si è verificata una potente frana in una nota area montuosa italiana, provocando forti preoccupazioni tra la popolazione e per la viabilità. L'evento, immortalato da numerosi testimoni, ha messo in evidenza la straordinaria forza della natura, capace di trasformare il paesaggio in pochi attimi. Frana devastante in Italia, l'analisi degli esperti. Alcune riprese circolate dopo il fatto hanno immortalato l'impressionante episodio della frana accaduta ieri pomeriggio sulle nostre vette.