EMU Retro Virtual Machine 2.120 | L’Emulatore Definitivo si Aggiorna!

Se sei un appassionato di retrogaming, preparati a festeggiare: Retro Virtual Machine 2.1.20 è finalmente arrivata, portando novità entusiasmanti! Questa versione aggiornata, ricca di correzioni e miglioramenti, apre le porte anche su Raspberry Pi, offrendo nuove opportunità di sperimentazione e divertimento. Scopri come questa evoluzione può rivoluzionare la tua esperienza di emulazione e rendere più semplice il tuo viaggio nel passato videoludico.

La comunità dei retro-gamer ha un nuovo motivo per festeggiare: Retro Virtual Machine 2.1.20 è finalmente disponibile! Questa versione non solo porta importanti correzioni di bug, ma segna anche l’ingresso ufficiale su Raspberry Pi, aprendo nuove possibilità per gli appassionati del fai-da-te. Novità principali. Nuova compatibilità con Raspberry Pi. RVMPlayer: emulatore embedded per sviluppatori. Numerose correzioni per SMS, ZX Spectrum e Linux. Migliorata compatibilità con schede Intel. Patch Note Dettagliate. 1. Sega Master System (SMS). Fix crash caricamento cartucce: Risolto un problema critico che poteva causare la chiusura improvvisa dell’emulatore durante il caricamento delle ROM. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [EMU] Retro Virtual Machine 2.1.20: L’Emulatore Definitivo si Aggiorna!

In questa notizia si parla di: retro - virtual - machine - emulatore

UTM SE è il primo emulatore di PC sull’App Store; Apple approva il primo emulatore PC per iPhone e iPad; Apple approva il primo emulatore di PC per iOS, per giocare ai vecchi titoli del passato su iPhone.

Retro Virtual Machine v2.1.0 disponibile, con moltissime novità - 0, nuova versione di un emulatore che consente di creare macchine virtuali. Si legge su multiplayer.it