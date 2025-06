EMU PPSSPP 1.192 | Correzioni Importanti per l’Emulatore PSP

Se sei appassionato di emulatori PSP, non puoi perderti l’ultima versione di PPSSPP 1.19.2, ideata dal brillante Henrik Rydgård. Questo aggiornamento porta miglioramenti fondamentali in stabilità e compatibilità, risolvendo problemi come i salvataggi in-game non correttamente rilevati (#20500). Scopriamo insieme le correzioni più importanti e come questa release può rendere la tua esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente.

PPSSPP, l’emulatore PSP veloce e portatile creato da Henrik Rydgård, ha rilasciato la versione 1.19.2 con diverse correzioni importanti che migliorano la stabilità e la compatibilità. Ecco le principali novità e fix inclusi in questo aggiornamento: Correzioni Principali in PPSSPP 1.19.2. Salvataggi in-Game Non Rilevati Correttamente (#20500). Alcuni giochi non attivavano correttamente il promemoria di salvataggio quando veniva creato un salvataggio in-game. Questo problema è stato risolto, assicurando che i salvataggi vengano rilevati come previsto. Installazione dei Savedata da ZIP Parzialmente Interrotta (#20498). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: ppsspp - emulatore - correzioni - importanti

Per l’emulatore PPSSPP arriva il primo aggiornamento del 2025 con tante novità - L’attesa è finita: l’emulatore PPSSPP riceve il suo primo aggiornamento del 2025, portando con sé una serie di innovazioni entusiasmanti.

Rilasciato emulatore PPSSPP v1.19.1 per PC Windows, MacOS, Linux e dispositivi iOS/Android; Per l’emulatore PPSSPP arriva il primo aggiornamento del 2025 con tante novità; Rilasciato emulatore PPSSPP v1.19 per PC Windows, MacOS, Linux e dispositivi iOS/Android.

Per l’emulatore PPSSPP arriva il primo aggiornamento del 2025 con tante novità - Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo update per l'emulatore PPSSPP, il primo per quanto riguarda il 2025 ... tuttoandroid.net scrive