Empty Ends II al Forte Begato | Davide D’Elia presenta Cloro

Nel cuore di Al Forte Begato, Davide D'Elia presenta "Cloro", un'opera che esplora i limiti tra realtà e finzione, morale e immorale. In un mondo in cui i confini si fanno sempre più sfumati, questa performance ci invita a riflettere sulla complessità delle divisioni che ci circondano e le sfide di definirle. Scopri con noi come il confine tra opposti diventa un ponte verso nuove prospettive.

Il tema dei confini è sempre più centrale nel dibattito contemporaneo. Si torna a parlare di confini politici, geografici, etici. A volte, l'idea di confine tocca anche quella di opposti. Il contrasto tra naturale e artificiale, vero e falso, morale o immorale. Le vicende della cronaca.

