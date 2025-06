Empoli | sfida tra giovani portieri per la Serie B

Empoli si prepara a una sfida cruciale tra giovani promesse per rinforzare la propria linea difensiva in vista della prossima Serie B. Dopo aver sofferto l'assenza di un portiere affidabile come Vicario o Caprile, il club si concentra sulla ricerca di un estremo difensore che possa garantire sicurezza e grinta tra i pali. La società sta valutando attentamente le opzioni, consapevole che un numero uno di qualità potrebbe fare la differenza nel raggiungimento dei propri obiettivi stagionali.

di Simone Cioni EMPOLI Nell'ultima stagione l' Empoli non è riuscito a pescare i nuovi Vicario o Caprile per difendere i propri pali e, purtroppo, ciò è costato anche punti importanti nella corsa salvezza. In vista del prossimo campionato di Serie B, quindi, un estremo difensore affidabile sarà fondamentale alla pari di un attaccante da doppia cifra in quanto a gol. Soffermandosi sul reparto dei portieri una prima valutazione che la società dovrà fare è interna. Dall'1 luglio, infatti, saranno cinque i portieri già in rosa. Visto che difficilmente sarà esercitato il diritto di riscatto su Vasquez e che a Silvestri non sarà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, dell'ultima stagione restano Jacopo Seghetti e Federico Brancolini.