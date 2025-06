Empoli in Serie B | sfida tra città con bacini d' utenza più grandi

Empoli torna in Serie B, ma dovrà affrontare una sfida complessa: confrontarsi con piazze più grandi e popolose, che possono vantare bacini d’utenza più ampi. Con i suoi 49.428 abitanti, la città si trova a dover competere contro realtà come Frosinone e Chiavari, rendendo il prossimo campionato un vero e proprio banco di prova per i suoi valori e le sue ambizioni. La domanda ora è: riuscirà l’Empoli a brillare in questa nuova sfida?

Retrocesso da una Serie A dove per dimensioni della città rappresentata era nettamente il 'fanalino di coda', anche nel prossimo campionato di B l' Empoli se la dovrà vedere con piazze che possono contare su un bacino d'utenza assai più grande. Con i suoi 49.428 abitanti, infatti, tra le prossime partecipanti al torneo cadetto Empoli è più popolosa soltanto di Frosinone (43.084) e Chiavari (27.446), città della Virtus Entella. Se Mantova, Avellino, Carrara e Castellamare di Stabia (Juve Stabia) hanno comunque un margine compreso tra poche centinaia e appena sopra le 10mila unità di differenza, ci sono poi le varie Catanzaro, La Spezia e Cesena che si avvicinano ai cento mila abitanti, e i dieci capoluoghi di provincia dai poco oltre 106mila abitanti di Bolzano ai 625.

