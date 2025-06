Empoli, chi sarà il nuovo numero dieci dopo Jacopo Fazzini? Un ruolo prestigioso e ambito, che ha fatto sognare milioni di tifosi con campioni leggendari come Maradona, Totti e Messi. La maglia numero dieci rappresenta passione, talento e leadership, e quest’anno, per l’Empoli, si apre una nuova emozionante sfida: scoprire chi indosserà questa magica cifra e si farà portavoce della storia del club. La ricerca del nuovo simbolo è appena iniziata.

Un numero in particolare, da sempre, ha acceso la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il dieci. Indossata da campioni quali Pelè, Maradona, Baggio, Totti, Messi, la maglia con queste due cifre sulle spalle ha la capacità di far sognare generazioni di bambini e, sebbene con l'avvento dal 1995 della numerazione libera e fissa abbia perso un po' di fascino, resta una delle più pesanti da indossare. Per l'Empoli quest'anno è stato Jacopo Fazzini a giocare con il numero dieci, destinato a rimanere libero visto che il talento di Viareggio è uno di quei calciatori con le valige in mano. Chi sarà il nuovo numero dieci azzurro? In attesa di conoscere il nome, almeno che come nel 2015-'16 nessuno scelga questa maglia, vediamo un po' di storia recente dei 'dieci' empolesi.