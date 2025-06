Emily In Paris 5 Rupert Everett non ci sarà | Non mi hanno chiamato abbiamo litigato

L’attesa per la quinta stagione di Emily in Paris si fa sentire, ma purtroppo Rupert Everett non tornerà nei panni di Giorgio Barbieri. L’attore, al Taormina Film Fest, ha svelato che il rapporto si è interrotto e che non è stato chiamato per riprendere il ruolo. Una notizia che lascia i fan sorpresi: scopriamo insieme i dettagli di questa scena improvvisa.

Rupert Everett al Taormina Film Fest ha dichiarato che non prenderà parte alla quinta stagione di Emily In Paris nei panni di Giorgio Barbieri. "Non mi hanno chiamato, abbiamo litigato", le parole ai giornalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

