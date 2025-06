Emanuele Filiberto in visita a Nervesa | donato un defibrillatore al comune

Emanuele Filiberto di Savoia ha reso omaggio alla comunità di Nervesa della Battaglia, donando un defibrillatore che rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute pubblica. Nelle scorse ore, il Comune ha accolto con orgoglio la visita ufficiale, arricchita dalla presenza dell’Avv. Simona Cardarelli, Presidente del Comitato di Treviso della Croce Rossa Italiana. Durante la cerimonia, si è sottolineata l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il senso di solidarietà e sicurezza tra i cittadini.

Nelle scorse ore il Comune di Nervesa della Battaglia ha accolto con grande onore la visita ufficiale di Emanuele Filiberto di Savoia, accompagnato dall'Avv. Simona Cardarelli quale Presidente del Comitato di Treviso della Croce Rossa Italiana. Nel corso della cerimonia - svoltasi alla presenza.

