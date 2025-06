Emanuela Orlandi | 42 anni di silenzio menzogne e attese Roma si mobilita per la verità

Dopo 42 anni di silenzio, menzogne e speranze tradite, Roma si unisce ancora una volta per chiedere giustizia e verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Piazza Risorgimento si prepara a diventare il simbolo di una mobilitazione collettiva che non si arrende, nel ricordo di una giovane cittadina vaticana e nel desiderio di fare luce su un mistero che ha segnato intere generazioni. La speranza di una risposta definitiva è più viva che mai.

Piazza Risorgimento, cuore pulsante di Roma e simbolo di civiltà democratica, si prepara ad accogliere un nuovo appello collettivo per la verità. Sabato 21 giugno 2025, a 42 anni esatti dal rapimento di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa il 22

