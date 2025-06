Elise Mertens e il record degli 11 match point annullati | i precedenti di Gubacsi e Panatta

Elise Mertens ha scritto una pagina storica nel mondo del tennis, annullando ben 11 match point in semifinale a ‘s-Hertogenbosch contro Ekaterina Alexandrova. Solo due altre leggende del passato, Gubacsi e Panatta, avevano raggiunto questa impresa, rendendo la sua impresa ancor più straordinaria. Un record incredibile che sottolinea come, nel tennis, la determinazione e la fortuna possano sfidare ogni probabilità. Ma chi è Zsofia Gubacsi, l’altra protagonista di questa clamorosa statistica?

Solo un’unica volta era capitato, nel corso di questo secolo, che nel tennis (ATP o WTA) ci fossero stati ben 11 match point annullati nel corso di una stessa partita. Ce l’ha fatta Elise Mertens, ieri, in semifinale a ‘s-Hertogenbosch contro la russa Ekaterina Alexandrova. La belga, come detto, non è l’unica. A farle compagnia ci pensa l’ungherese Zsofia Gubacsi, sostanzialmente ignota ai più perché la sua carriera si è fermata al massimo al numero 76 del mondo nel 2002. Ha comunque in cascina un titolo di singolare a Casablanca nel 2001 (contro Maria Elena Camerin ) e uno in doppio insieme alla russa Elena Bovina l’anno successivo all’Estoril. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elise Mertens e il record degli 11 match point annullati: i precedenti di Gubacsi e Panatta

In questa notizia si parla di: elise - mertens - match - point

Cocciaretto cede a Ruse: il calo del servizio costa la finale di Hertogenbosch. Elise Mertens da spettacolo a s’Hertogenbosch: salva 11 match point e vola in finale (Video) https://livetennis.it/post/442469/cocciaretto-cede-a-ruse-il-calo-del-servizio-costa-la-final Vai su X

Sinner è arrivato ad Halle, pronto per ripartire, e sulla finale del Roland Garros preferisce guardare il lato positivo. ? “Dipende sempre da come uno reagisce e da cosa sceglie di vedere: i match point mancati oppure una partita nella quale non avevo mai gio Vai su Facebook

WTA ‘s-Hertogenbosch, Mertens e gli 11 match point annullati: il servizio e la paura, nel segno di … Panatta; Elise Mertens risorge dall’orlo dell’oblio per salvare 11 match point in un trionfo epico.; Elise Mertens realizza un’epica rimonta, salva 11 match point in una vittoria emozionante..

WTA ‘s-Hertogenbosch, Mertens e gli 11 match point annullati: il servizio e la paura, nel segno di … Panatta - WTA | Con l’impresa di sabato la tennista belga ci ricorda l’exploit di Adriano nel 1976 a Roma; lui però li cancellò con la ... Scrive ubitennis.com