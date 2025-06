Elicottero si schianta in India morte 7 persone | a bordo c'era anche un neonato

Una tragedia sconvolge i cieli dell’India: un elicottero si schianta sull’Himalaya, mietendo sette vittime, tra cui un neonato. Questo incidente inquietante si aggiunge a una serie di recenti disastri aerei nel Paese, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza dei voli. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre il dolore si diffonde tra le famiglie coinvolte e l’intera nazione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Nuovo incidente nei cieli indiani: un elicottero si è schiantato sull'Himalaya provocando la morte di sette persone, compreso un neonato. La tragedia arriva tre giorni dopo il volo Air India AI171 è precipitato poco dopo il decollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elicottero - india - morte - persone

Fra le 242 persone a bordo del Boeing 787-8 Dreamliner di Air India schiantatosi il 12 giugno c’è un solo sopravvissuto, il 40enne Ramesh Viswashkumar. La domanda che in molti si stanno ponendo è la seguente: come ha fatto quest’uomo a sopravvivere a Vai su Facebook

elicottero Vai su X

India, elicottero si schianta sull'Himalaya: 7 morti; Elicottero si schianta in India, morte 7 persone: a bordo c’era anche un neonato; Sette persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente in elicottero in India - Free Press.

India, elicottero si schianta sull'Himalaya: 7 morti - Un elicottero si è schiantato sull'Himalaya indiano provocando la morte di sette persone, il pilota ed i sei passeggeri tra cui un neonato: lo hanno reso noto le autorità. Secondo msn.com