Elezioni Enasarco parla D' Onofrio | Partecipazione in crescita premiata buona gestione della Fondazione

Le recenti elezioni Enasarco testimoniano una partecipazione crescente, premiata dalla buona gestione della fondazione e dalla leadership di Onofrio. Con un incremento dei votanti rispetto alla passata tornata, i risultati riflettono fiducia e stabilità: il patrimonio è aumentato di 1,2 miliardi, il saldo previdenziale si è positivamente rafforzato e gli investimenti hanno garantito rendimenti significativi. Questa ondata di coinvolgimento dimostra come la trasparenza e l’efficienza possano rafforzare il rapporto con i lavoratori.

Partecipazione in aumento alle elezioni per l'Assemblea di Enasarco, la principale cassa previdenziale privata del Paese, che hanno gi√† superato il numero di votanti della precedente tornata. Lo rende noto Fiarc, attribuendo il risultato alla solidit√† della gestione, confermata da dati concreti: nell'ultima governance, il patrimonio √® cresciuto di 1,2 miliardi, il saldo previdenziale √® tornato positivo e il rendimento degli investimenti √® passato dall'1,5% al 5,9%. A questi si aggiungono una maggiore efficienza nella gestione finanziaria, la riduzione dei costi e iniziative di impatto sociale, come la cessione di immobili al Comune di Roma per affrontare l'emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it