Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio Consulenza personalizzata

Se sei tra gli aspiranti nella prima fascia delle GPS, segnati le date: dal 16 giugno al 3 luglio 2025 potrai sciogliere la riserva tramite il form online su Istanze OnLine. Questa occasione, prevista dal decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio, rappresenta un passo importante nel processo di inserimento e aggiornamento delle graduatorie. Non perdere questa opportunitĂ per consolidare la tua posizione!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato un periodo specifico per consentire lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS. Il form online, accessibile attraverso la piattaforma Istanze OnLine, sarĂ disponibile dal 16 giugno al 3 luglio 2025, come previsto dal decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prima - fascia - scioglimento - riserva

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

L'APPELLO | «Il 30 giugno data ultima per lo scioglimento della riserva e l'inserimento nella prima fascia delle GPS» Vai su Facebook

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerĂ Vai su X

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: dal 16 giugno al 3 luglio si potrĂ sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno; Scioglimento riserva GPS 2025: solo per titolo conseguito entro il 30 giugno. Siamo alle solite: alcune UniversitĂ fanno in tempo, altre no; Scioglimento riserva elenchi aggiuntivi Gps dal 16 giugno: cosa dovranno fare gli aspiranti interessati?.

Scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi GPS, le ultime notizie - Dal 16 giugno al 3 luglio 2025, informati sullo scioglimento della riserva per le graduatorie GPS. Lo riporta informazionescuola.it