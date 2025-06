Effetto Meloni | i risparmi degli italiani superano la quota record di 6mila miliardi FdI | è una nazione in crescita

L'effetto Meloni si fa sentire: i risparmi degli italiani superano per la prima volta i 6.000 miliardi di euro, segnando un balzo storico. La crescita della ricchezza finanziaria nel 2024 dipinge un quadro positivo e di fiducia, con famiglie sempre più attive nel risparmio. Un trend che testimonia una nazione in forte espansione, pronta a guardare avanti con ottimismo e solidità . E questo è solo l'inizio...

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha continuato a crescere nel 2024, superando per la prima volta la soglia dei 6.000 miliardi di euro. E' quanto emerge da un rapporto della Fabi, che delinea un quadro decisamente roseo relativamente ai salvadanai degli italiani. I dati record della Fabi relativi al 2024. Secondo i dati della Federazione autonoma bancari italiani, il totale dei risparmi detenuti in strumenti finanziari – tra conti correnti, titoli, azioni, fondi comuni e assicurazioni – ha raggiunto, quota 6.030 miliardi, in aumento di oltre 249 miliardi rispetto al 2023, pari a una crescita del 4,3%.

