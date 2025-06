Effetto estate nove contratti su dieci sono a termine

L’effetto estate si fa sentire anche quest’anno in Valtellina e Valchiavenna, dove nove contratti su dieci sono a termine. Un trend che coinvolge non solo il turismo, ma anche manifatturiero e edilizia, offrendo centinaia di opportunità ma con una stabilità precaria. Analizzando i dati del bollettino del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, emerge un quadro chiaro delle sfide e delle opportunità per il prossimo trimestre, invitando lavoratori e aziende a prepararsi a questa stagionale...

Centinaia e centinaia di opportunità di lavoro, ma in nove casi su dieci si tratta di contratti a termine. È l’effetto estate, che in Valtellina e Valchiavenna si ripresenta ogni anno nel settore del turismo ma anche, seppure in proporzioni diverse, nel manifatturiero e nell’ edilizia. A delineare nei dettagli lo scenario per il giugno e per il trimestre giugno-agosto è il bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, iniziativa cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. Si scopre così che sono 2.690 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia in giugno e 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Effetto estate, nove contratti su dieci sono a termine

In questa notizia si parla di: effetto - estate - nove - contratti

Make-up effetto burro: la “butter skin” è il nuovo trend dell’estate - La pelle dell’estate si punta su un effetto burroso! Con il trend Butter Skin del 2025, skincare e make-up si fondono per creare un aspetto naturale, luminoso e fresco.

L’8 e 9 giugno potrai decidere di: Reinserire il diritto al reintegro per chi viene licenziato ingiustamente. Garantire risarcimenti più equi anche nelle piccole imprese. ? Contrastare la precarietà reintroducendo le causali nei contratti a termine. Estender Vai su Facebook

Effetto estate, nove contratti su dieci sono a termine; Referendum 8 e 9 giugno 2025, le posizioni dei partiti: cosa sapere; Ferie docenti con contratti a tempo determinato, il Tribunale di Lodi dà ragione alla UIL Scuola Lombardia. Docente risarcito con 15 mila euro..

Lavoro effetto Riforma: meno collaborazioni più contratti a termine

Come scrive pmi.it: a vantaggio dei contratti a termine: si tratta degli effetti della riforma del Lavoro, entrata in vigore nell’estate 2012, che ha introdotto paletti per collaborazioni a progetto e partite Iva.