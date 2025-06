Effetto del bradisismo resti del tempio di Ninfe affiorano lungo la costa

L’effetto del bradisismo sta trasformando la costa di Pozzuoli, con i resti del tempio di Ninfe che riemergono progressivamente dal mare. Questo lento, inesorabile sollevamento del suolo flegreo riscrive non solo la geografia, ma anche la storia di questo affascinante angolo di Campania. La natura e il tempo si confrontano in un perpetuo dialogo, modellando un paesaggio unico e in continua evoluzione.

Il lento ma inesorabile sollevamento del suolo flegreo continua a riscrivere la geografia e la memoria del litorale puteolano. Complice l?abbassamento della marea e il costante innalzamento.

