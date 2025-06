Ederson Juventus il centrocampista dell’Atalanta è tornato d’attualità e scala posizioni | la Dea spara alto Tutti gli ultimi aggiornamenti

Ederson, il talentuoso centrocampista dell’Atalanta, torna prepotentemente di attualità nel calciomercato Juventus. Con le sue prestazioni che scatenano l’interesse dei grandi club, la Dea valuta il brasiliano tra i 60 e i 65 milioni di euro, alimentando il fermento intorno alle possibili mosse di una Juventus desiderosa di rinforzare il centrocampo. La corsa all’acquisto si infiamma: scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative in atto.

Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta scala posizioni: tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri. Il centrocampista dell’ Atalanta Ederson resta tra i calciatori monitorati con attenzione dal calciomercato Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome del brasiliano sarebbe tornato d’attualità. La Dea lo valuta intorno ai 60-65 milioni di euro e sul centrocampista ci sarebbero anche club di Premier League e arabi. Una situazione che deve essere monitorata con attenzione in quanto la trattativa per Tonali si è complicata. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, il centrocampista dell’Atalanta è tornato d’attualità e scala posizioni: la Dea spara alto. Tutti gli ultimi aggiornamenti

La #Juventus cerca un nuovo centrocampista di livello Il primo nome sulla lista dei bianconeri è #Ederson dell’Atalanta, non tramontano però le ipotesi Frattesi (Inter) e Tonali (Newcastle) L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL Vai su X

Inter: se Hakan Calhanoglu dovesse partire dopo il Mondiale per Club; • La società nerazzurra avrebbe puntato Ederson dell’Atalanta • Diversi club turchi sono sul centrocampista interista, anche se ha ancora 2 anni di contratto. Fonte: Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

