Ed Sheeran incanta Roma Poi arriva Ultimo e l' Olimpico esplode | VIDEO

"Un onore per me avere qui un amico e un grande cantautore". Uno dei momenti più emozionanti per il pubblico romano che ha partecipato, ieri sera allo stadio Olimpico a Roma, al The Mathematics Tour, all'unica data italiana della star britannica Ed Sheeran è stata la performance con Ultimo sulle note di "Piccola stella" e poi di "Perfect". L' amicizia tra i due nasce nel 2021, quando Ed Sheeran si esibisce per la prima volta a Roma e conosce Ultimo. Durante la permanenza a Los Angeles di Ultimo si rivedono e registrano una versione alternativa del brano 2step, originariamente contenuto nell'album "=" di Sheeran.