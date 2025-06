Ed Sheeran gioca in un altro torneo e il suo live è una lezione | con le canzoni fa la differenza 200 milioni di dischi non li vendi per caso – Il video con Ultimo

Ed Sheeran, artista poliedrico e capace di conquistare milioni di cuori con le sue canzoni, continua a sorprendere con il suo Mathematics Tour, che ha già incassato oltre 650 milioni di dollari. La sua capacità di unire talento, innovazione e passione lo rende una vera leggenda vivente nella scena musicale globale. E con ogni nota, Ed dimostra che la musica non ha confini né età, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei fan...

Gioca in un altro torneo. E forse non finirebbe a zero punti nel girone di Paul McCartney, Stevie Wonder, Van Morrison, Eminem, Brian Wilson. Certo, si fa fatica a pensare, oggi, al dono della Musicalità Assoluta. Ma Ed Sheeran la possiede, e pare anacronisticamente prodigioso che uno così debba essere ricompreso nel catalogo del Pop contemporaneo, altrimenti miserando. Il suo Mathematics Tour – già oltre i 650 milioni di dollari di incasso – è una lezione per tanti nani da giardino che se la tirano dopo un paio di successi tra dowload pompati, tatuaggi, catcalling, e arrangiamenti che verrebbero meglio con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it