ed sheeran duetta con ultimo a sorpresa ed esaudisce il sogno di alfa

Difficile non amare Ed Sheeran. Sarà quell'aria sbarazzina che si porta dietro dall'inizio della sua carriera, per le canzoni che scrive, per l'atteggiamento mai altezzoso. Star mondiale, sì, ma anche un un uomo incredibilmente coi piedi per terra, il "ragazzone" della porta accanto. Per lui, all'Olimpico di Roma, 80mila persone nella data di sabato 14 giugno. E una sorpresa che ha mandato in estasi la folla: il duetto con Ultimo. Anche se già poche ore prima del concerto aveva esaudito il sogno di Alfa, cantando proprio con lui. Ed Sheeran all'Olimpico di Roma duetta con Ultimo. Sono passati anni dall'ultima volta di Ed Sheeran in concerto in Italia.