Ed Sheeran canta in italiano insieme a Ultimo | l’emozionante duetto sulle note di Piccola stella

Un evento indimenticabile ha illuminato il concerto di Ed Sheeran a Roma, quando il famoso cantautore britannico ha sorpreso il pubblico unendo le sue voci a quelle di Ultimo in un emozionante duetto sulle note di "Piccola Stella". La magia si è intensificata quando Ed si è cimentato con l'italiano, regalando un momento di pura emozione a tutti i fan presenti. Un sogno che si realizza: l’arte supera ogni confine.

Emozione per i fan di Ed Sheeran (e di Ultimo) al concerto a Roma del cantante britannico. Sul palco è salito anche il cantautore di San Basilio. Insieme i due hanno intanto “Piccola stella” ed Ed Sheeran si è anche cimentato con l’italiano. Il risultato per tutti i fan è stato un momento di grande emozione e coinvolgimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ed Sheeran canta in italiano insieme a Ultimo: l’emozionante duetto sulle note di Piccola stella

