EcoAmbiente | l' assemblea dei soci approva il bilancio

Ieri mattina, EcoAmbiente Salerno Spa ha celebrato con entusiasmo l’approvazione del bilancio durante l’assemblea dei soci, alla presenza dell’Eda come socio unico. Un risultato che conferma il successo e la crescita sostenibile dell’azienda nel 2024, sottolineando il suo ruolo chiave nel servizio di gestione ambientale in provincia di Salerno. I dati incoraggianti registrati testimoniano un percorso positivo, pronto a consolidarsi ancor di più nel prossimo futuro.

