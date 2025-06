Ecco come funziona il defibrillatore Simulazione col consigliere-infermiere | Pochi minuti per salvare una vita

Perugia si prepara a diventare una città ancora più sicura e pronta a salvare vite. Con il progetto Perugia Braveheart, si mira a sostituire i 15 defibrillatori semiautomatici fuori servizio, migliorando l’efficienza del primo soccorso. Un’iniziativa fondamentale per rafforzare la rete di emergenza urbana, perché ogni secondo conta in situazioni di crisi. La collaborazione tra amministrazione e professionisti come il consigliere Ferranti dimostra che insieme si può fare la differenza.

Dae, ovvero defribrillatore semiautomatico. Di cui, nel territorio di Perugia, ce ne sono 15. Quindi risultano fuori servizio, ma con il progetto Perugia Braveheart, come messo nero sul bianco nell'ordine del giorno a suo firma dal consigliere comunale di Perugia per la sanità pubblica, Fabrizio Ferranti, si punta alla loro sostituzione e, possibilmente, a incrementare una rete di primo soccorso che possa rendere la città ancora più " cardioprotetta ". I defibrillatori "pubblici" sono facilmente identificabili, hanno colonnine dedicate dove sono alloggiati, pronti all'uso. Con il consigliere Ferranti, che nella vita è infermiere e lungamente ha prestato servizio nell'emergenza urgenza delle strutture sanitarie umbre, abbiamo visto come comportarsi in caso fosse necessario ricorrere al loro utilizzo.

Scrive lanazione.it: Con Fabrizio Ferranti, tra i promotori del progetto Perugia cardioprotetta, abbiamo verificato come intervenire in caso di emergenza.