Ecco a Latina il Giubileo del Dipendente Pubblico

Ecco a Latina il Giubileo del Dipendente Pubblico, un’occasione speciale per riconoscere il valore e l’impegno di chi lavora per il bene della comunità. Giovedì 19 giugno, cittadini e amministratori si uniranno in una giornata dedicata alla valorizzazione del servizio pubblico, sottolineando l’importanza di un settore fondamentale per lo sviluppo e il benessere della provincia. Un evento che celebra dedizione e professionalità, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione tra istituzioni e lavoratori.

, una giornata, quella di giovedì 19 giugno, dedicata a tutti i lavoratori del pubblico impiego della provincia di Latina e agli amministratori. L’evento, come spiegano dal Comune di Latina, ha “l’obiettivo di celebrare l’impegno, la dedizione e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ecco a Latina il Giubileo del Dipendente Pubblico

In questa notizia si parla di: latina - pubblico - ecco - giubileo

On the road - Giubileo 2025 Puntata del 25/05/2025 In occasione del Giubileo delle bande musicali e dello spettacolo popolare, all’Auditorium Parco... Vai su Facebook

Ecco a Latina il Giubileo del Dipendente Pubblico; Via Crucis unitaria per il Giubileo 2025, ecco il testo; LATINA: Progetto sul trasporto pubblico.

Giubileo del dipendente pubblico a latina: evento dedicato al lavoro nei servizi pubblici della provincia - Latina ospita il Giubileo del Dipendente Pubblico il 19 giugno 2025, un evento che coinvolge istituzioni locali e celebra l’impegno dei lavoratori pubblici con processione, messa e momenti di riflessi ... Si legge su gaeta.it