Eboli moto contro auto | morto noto ristoratore 55enne

Tragedia ad Eboli: un noto ristoratore di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato sera. Lo scontro tra moto e auto, nei pressi di una rotatoria lungo la Strada statale 18, ha sconvolto la comunità locale. La vittima, G. D’A., viaggiava con la compagna, sopravvissuta all’impatto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di una rotatoria. Incidente mortale ad Eboli nella tarda serata di ieri, sabato, 14 giugno. Un uomo 55enne, G. D'A. noto ristoratore ebolitano, ha perso la vita dopo uno scontro accaduto lungo la Strada statale 18 in prossimità di una rotatoria. L'uomo era in sella alla sua moto, con la compagna, che si è scontrata violentemente con un'automobile. Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 che è giunto sul posto e le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi ed è stato condotto con un'ambulanza all'ospedale di Eboli dove  poi è deceduto.

