Eboli incidente mortale sulla Statale 18 | muore il ristoratore Giovanni Damato

Una tragedia scuote Eboli e la sua comunità: nella notte di sabato 14 giugno, lungo la Statale 18 a Santa Cecilia, si è verificato un terribile incidente che ha portato alla perdita della vita del noto ristoratore Giovanni Damato, 55 anni. La loro fuga improvvisa dalla normalità ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. È un momento di riflessione e cordoglio per tutti noi.

La tragedia nella notte a Santa Cecilia. Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Eboli. Intorno alle 23:00 di sabato 14 giugno, lungo la Strada Statale 18, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, il noto ristoratore Giovanni Damato, 55 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro frontale. Secondo quanto ricostruito, Damato viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata insieme alla compagna, residente anch'essa a Santa Cecilia, quando si è verificato l'impatto con una Fiat 500X condotta da un giovane, rimasto illeso ma sotto choc. Il violento impatto e i soccorsi. L'urto, particolarmente violento, ha sbalzato la coppia a diversi metri di distanza.

