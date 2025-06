E' stato arrestato a Roma il detenuto evaso dall' ospedale Santo Spirito

A Roma, la fuga dall'Ospedale Santo Spirito si è conclusa con un lieto fine: il detenuto evaso, Gianluca Calò di 46 anni di Mesagne, è stato prontamente catturato dagli agenti della Polizia di Stato. La rapida operazione ha permesso di riportare la sicurezza nella capitale e di assicurare alla giustizia un individuo sfuggito per due giorni. La storia dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Il detenuto evaso dall'ospedale Santo Spirito nel pomeriggio del 13 giugno è stato preso. L'uomo, Gianluca Calò 46 anni di Mesagne (Brindisi), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato domenica 15 giugno. Preso il detenuto evaso a Roma L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - E' stato arrestato a Roma il detenuto evaso dall'ospedale Santo Spirito

In questa notizia si parla di: stato - detenuto - evaso - arrestato

A 94 anni in carcere, il detenuto è stato trasferito al penitenziario Gozzini - Un evento sorprendente scuote il panorama penitenziario italiano: a 94 anni, il detenuto R.C., ex imprenditore fiorentino, è stato trasferito nel penitenziario Gozzini di Firenze, noto per il suo regime a custodia attenuata.

(rinaldo frignani) Ancora nessuna traccia di Gianluca Calò, 46enne in attesa di giudizio dopo essere stato arrestato per rapina, evaso venerdì pomeriggio dall’ospedale Santo Spirito, a Roma, mentre era in attesa di essere sottoposto a una tac. L’uomo, detenu Vai su Facebook

Il #detenuto, evaso dalla colonia penale di Is Arenas, è stato riconosciuto e fermato a #Gonnosfanadiga mentre passeggiava tranquillamente, da un agente di polizia penitenziaria fuori servizio Vai su X

E' stato arrestato a Roma il detenuto evaso dall'ospedale Santo Spirito; Passeggiava a Gonnosfanadiga: detenuto evaso arrestato da un agente fuori servizio; Emanuele De Maria, chi è il detenuto evaso a Milano: l'omicidio di una ragazza a Castel Volturno, l'arresto in.

Evaso dall'ospedale Santo Spirito a Roma: ecco il video del detenuto che scappa a piedi nudi inseguito da due agenti - (rinaldo frignani) Ancora nessuna traccia di Gianluca Calò, 46enne in attesa di giudizio dopo essere stato arrestato per rapina, evaso venerdì pomeriggio dall’ospedale Santo Spirito, a Roma, mentre er ... Segnala msn.com