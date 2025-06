‘È sempre stato volatile tra Wimbledon e MK ma non mi dispiace L’identità del club è cambiata ed è a un milione di miglia di distanza da 20 anni fa ‘Dean Lewington guarda indietro al marchio più controverso del calcio inglese a due decenni dopo

A distanza di vent'anni, il trasferimento e il rebranding del Wimbledon Football Club continuano a dividere gli appassionati di calcio inglese. Dal cuore di South London a Milton Keynes, quella decisione ha segnato un'epoca e suscitato polemiche durature. Ma cosa ha portato a questo cambiamento radicale e quale impatto ha avuto sulla storia del club? Scopriamo insieme i retroscena di una delle vicende più controverse del calcio britannico.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Anche a due decenni, rimane il trasferimento e il rebranding più controversi nel calcio inglese. Nel settembre 2003, il Wimbledon Football Club si è trasferito dalla loro tradizionale casa di South London a Milton Keynes, 16 mesi dopo essere stato dato il cenno del capo dalla FA. Dopo aver giocato per il resto della loro campagna di divisione 1 del 200304, il club colpito finanziariamente si è rinominato come MK Dons, con sgomento sia della base di fan esistente e dei tradizionalisti del calcio in tutto il paese.