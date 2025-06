E’ scattata la pulizia delle strade e anche delle pertinenze all’aperto

Nella notte di venerdì, le strade e le aree esterne sono state sottoposte a una pulizia approfondita, segnando la fine di un'emergenza. Dopo ore di interventi coordinati dal Coc e verifiche da parte di Arpam e altri enti, la situazione si è stabilizzata, garantendo sicurezza e normalità. La gestione dell’incidente alla Net Impianti dimostra come l’efficienza e la collaborazione siano fondamentali per superare le crisi in modo rapido ed efficace.

Notte di venerdì in trincea. Fino alle 5.50, quando la fase emergenziale è stata dichiarata conclusa dal Comune. Alle 8.45 è seguita l'ordinanza con le indicazioni da seguire per la gestione della fase post-emergenza. L'incendio alla Net Impianti, infatti, non presentava più evidenze di fumo o odori percepibili, ma sono state comunque adottate misure precauzionali. A coordinare le operazioni il Coc. Quindi, all'esito dei sopralluoghi di Arpam e Ast, il sindaco Stefania Signorini ha firmato il provvedimento in cui ha disposto che, "all'interno dell'area interessata", fosse "eseguita una pulizia accurata delle strade e delle pertinenze all'aperto, comprese eventuali attrezzature, previa bagnatura delle superfici".

