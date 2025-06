È morto in un incidente stradale l'ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet

Un tragico accidente ha strappato la vita a Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, durante un viaggio in moto. La comunità piange la perdita di un leader impegnato nel miglioramento della città, ora lasciata in lutto. Un evento che scuote profondamente l’intera area e ci ricorda l’importanza di fare attenzione sulla strada. Continua a leggere.

L'esponente politico del Movimento 5 Stelle è morto in un incidente mentre viaggiava sulla sua moto. Michel Barbet è stato sindaco di Guidonia Montecelio tra il 2017 e il 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

GUIDONIA – Scontro auto-moto, muore l’ex sindaco Michele Barbet - Tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 14 giugno, al confine tra Roma e Tivoli: a perdere la vita sul colpo è stato Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022. Da tiburno.tv