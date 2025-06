E’ morta Wendy Kay mamma di Solei Stasi | le cause del decesso

Soleil Stasi sta affrontando uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la perdita della cara madre, Wendy Kay. La giovane influencer ha condiviso un toccante messaggio sui social, lasciando trasparire tutto il suo dolore e l’amore infinito che le legava. Sebbene non siano state rese note le cause del decesso, il vuoto lasciato è immenso. Il messaggio di Soleil Stasi per la madre rappresenta un tributo d’amore eterno e di speranza.

Soleil Stasi affronta uno dei momenti più difficili della sua vita: è morta sua madre, Wendy Kay. A darne l’annuncio è stata la stessa influencer con un commovente messaggio pubblicato sui social. In una Instagram Stories toccante, Soleil ha condiviso una serie di foto della madre accompagnate da parole cariche di emozione. Nonostante non abbia specificato le cause del decesso, la vicenda era nota da tempo. Il messaggio di Soleil Stasi per la mamma Wendy Kay. Le parole scelte da Soleil Anastasia Sorge per dire addio a sua madre sono strazianti ma allo stesso tempo colme di gratitudine: “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - E’ morta Wendy Kay, mamma di Solei Stasi: le cause del decesso

Soleil Sorge , morta mamma Wendy. Il doloroso addio: «Lasci un grande vuoto. Il tempo non guarisce. Tornerò quando sarò pronta» - Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy, venuta a mancare oggi, 15 giugno, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Da leggo.it