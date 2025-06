È morta la madre di Soleil Sorge chi era Wendy Kay

La triste perdita di Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, ha sconvolto fan e celebrità. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, Soleil ha condiviso il dolore e la memoria della donna che tanto le è stata vicina. Un momento di grande vulnerabilità che ricorda quanto l’amore familiare sia un supporto insostituibile nei momenti più difficili. In questo difficile cammino, ci uniamo al suo dolore e rispettiamo il suo tempo per trovare serenità.

È morta Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge. Con un post su Instagram la figlia ha annunciato la scomparsa della mamma. Poi ha chiesto ai fan di rispettare il dolore che sta vivendo. “Tornerò quando sarò pronta” ha scritto tra le stories prima di condividere in un post le foto con la sua amata mamma. Wendy Kay è stata spesso in tv, sia a Verissimo per un’intervista di coppia con la figlia, sia al Grande Fratello Vip per sostenere l’ex concorrente. Nel 2022 Soleil parlò di alcuni problemi di salute della madre che per due volte ha lottato contro un cancro al seno. Nel 2023 a Silvia Toffanin Wendy Kay raccontò che il cancro “era tornato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it