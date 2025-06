Dylan il designer undicenne che veste le celeb | Vedere la mia T-shirt indosso a Elle Fanning è stato bellissimo perché è una mia amica e apprezza il mio lavoro

Dylan, un giovane designer di soli undici anni, sta conquistando il mondo con le sue creazioni uniche: magliette indossate da celebrità come Elle Fanning e Pharrell. La sua passione per le costruzioni Lego e la scuola alimentano una creatività senza limiti, che si riflette nelle sue opere. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per scoprire come nasce il suo talento e cosa lo spinge a sognare in grande.

Scuola, costruzioni Lego e 317 (quasi 318) magliette. Quella di Dylan è una creatività senza freni, come quella di molti suoi coetanei, se non fosse che le T-shirt che disegna sono indossate da Elle Fanning, Jamie Lee Curtis, A$AP Ferg, Pharrell e Pierpaolo Piccioli. Noi lo abbiamo intervistato per scoprire la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dylan, il designer undicenne che veste le celeb: «Vedere la mia T-shirt indosso a Elle Fanning è stato bellissimo, perché è una mia amica e apprezza il mio lavoro»

Undici anni e già designer. Chi è Dylan e perché ne parlano tutti?

Scrive collater.al: Shirt Club ci fa sorridere, ma anche riflettere su come l'estetica di un designer così giovane possa essere arrivata a molti.