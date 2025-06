Dwight Howard-Lance Stephenson | rissa da saloon in Big3

Nel vivace mondo del Big3, la lega di basket tre contro tre, Dwight Howard e Lance Stephenson hanno regalato uno spettacolo inatteso: una rissa da saloon durante la sfida tra LA Riot e Miami 305. Ex protagonisti NBA, i due continuano a stupire anche fuori dal campo. La loro intesa tumultuosa ha catturato l’attenzione dei fan, dimostrando che anche in leghe meno ufficiali il fuoco competitivo non si spegne mai.

Dwight Howard e Lance Stephenson, in passato protagonisti in Nba, continuano a giocare in Big3, una lega di basket tre contro tre: i due sono venuti alle mani nel corso della sfida tra le loro squadre, LA Riot e Miami 305. (Instagram @ballislife). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dwight Howard-Lance Stephenson: rissa da saloon in Big3

