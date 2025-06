Duran al posto di Osimhen | effetto domino in Serie A

Il mercato si infiamma: Duran al posto di Osimhen potrebbe scatenare un effetto domino in Serie A, rivoluzionando le strategie delle grandi. La possibile partenza del nigeriano apre scenari sorprendenti, con Kevin De Bruyne pronto a essere il primo di una serie di colpi che rafforzeranno il Napoli. Antonio Conte, entusiasta, punta a costruire una squadra competitiva anche in Champions. E le prossime settimane saranno decisive per scoprire quali altri innesti trasformeranno il campionato.

Svolta per il campionato italiano, porte girevoli che coinvolgono i bomber: al centro della vicenda il colombiano e il nigeriano Kevin De Bruyne potrebbe essere solo il primo di una serie di colpi in entrata del Napoli in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha detto sì al progetto azzurro, ma per competere anche in Champions League servono rinforzi e nuovi innesti. E oltre al belga il club partenopeo sta lavorando su altri fronti. Osimhen al centro delle voci di mercato, intreccio con Duran (LaPresse) – Calciomercato.it Per la difesa piacciono Juanlu e Beukema, mentre in mediana si fa il nome di Yunus Musah del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Duran al posto di Osimhen: effetto domino in Serie A

Ha vinto lo scudetto partendo dal decimo posto. Sì, decimo. E oggi il Napoli è di nuovo sul tetto d'Italia. L'ha fatto senza la stella dell'ultimo trionfo, Victor Osimhen, sostituito con grinta e gol da un rinato Romelu Lukaku. L'ha fatto senza il pilastro difensivo, Ales

