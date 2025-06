Duplantis nuovo record del mondo nel salto con l’asta | 6,28 metri

Armand Duplantis scrive un’altra pagina memorabile nella storia dell’atletica leggera, stabilendo il suo dodicesimo record mondiale nel salto con l’asta con un incredibile 6.28 metri durante la Diamond League di Stoccolma. Con eleganza e determinazione, il fuoriclasse svedese si conferma il più grande talento della disciplina. Il suo trionfo non solo stupisce gli appassionati, ma ispira anche le future generazioni di atleti. Watch Mondo Duplantis? As he soars over a World Record of 6.28m in the...

Un altro record del mondo per. ‘Mondo’. Un incredibile Armand Duplantis ha battuto per la 12esima volta il primato mondiale nel salto con l’asta, entrando sempre di più nella storia dell’atletica leggera. Il fuoriclasse svedese nella tappa della Diamond League di Stoccolma, davanti ai suoi tifosi, ha portato il record alla quota di 6.28 metri saltati al primo tentativo. Watch Mondo Duplantis?? as he soars over a World Record of 6.28m in the men’s Pole Vault in Stockholm!?? The 12th World Record of his career. pic.twitter.comMrrBgCxIJd — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 15, 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Duplantis, nuovo record del mondo nel salto con l’asta: 6,28 metri

